El inesperado casting de Camila, la hermana de Thiago, para ingresar a Gran Hermano

viernes, 31 de marzo de 2023 00:00

Sin dudas, Thiago Medina, el joven que trabajaba en el Mercado Central y recolectaba cartones, fue uno de los concursantes más resonantes de Gran Hermano, que a mitad del reality quedó eliminado pero afuera supo conseguir lo que siempre buscó para su familia, una casa digna.

Ahora, su hermana gemela Camila, se postuló al reality para ingresar a la nueva edición que se hará este año. Para ello, sorprendió a sus seguidores con su video para el casting.

“Hola bueno, yo me llamo Camila, tengo 28 años, soy de Virrey del Pino. Me gustaría entrar a la casa de Gran Hermano para tener una experiencia”, escribió en el video de Instagram.

“Soy auténtica, divertida, jodona, no me gustan las malas vibras... Quiero mostrarme tal cual soy. No me importa lo que la gente opine de mí, si soy gorda o soy flaca. Yo me amo tal y como soy”, agregó.

Luego del debut de su hermano en GH, Camila tomó protagonismo frente a las cámaras y se lanzó como modelo, actividad que disfruta mucho hacer.