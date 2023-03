Amor de Familia: avance del capítulo de este viernes

viernes, 31 de marzo de 2023 00:00

Intensa y frenética. Así avanza Amor de Familia, la ficción de las tardes de Telefe cuyo título original es Bizim Hikaye. La novela turca sacude con una trama en la que Filiz quedará en el centro del peligro a raíz de lo ocurrido con su hermano. Rahmet secuestró una bebé y tras esto quedó internado en un hospital con el diagnóstico de locura. A partir de esto, nacerá la sed de venganza del padre de esa bebé.

En el capítulo de este viernes, Mustafa quedará libre y estará dispuesto a cobrar venganza, por lo ocurrido con su esposa e hija, pero no sólo contra Hikmet sino también contra Filiz. Por eso al momento de abandonar la comisaría buscará la forma de obtener los datos de ambos hermanos.

"No quiero verte cerca de Hikmet ni de su familia de nuevo. Son parte de una familia policial", advertirá Cemil al ver el interés del hombre por conocer dónde está internado el joven que secuestró a su hija.

Por otro lado, Baris comprobará las intenciones de su hermana al ver que ella respondió a su pedido colocando el ADN en la tumba allanada por Nihal. "Entré a una tumba por tí y aún así no puedes creer en mis palabras", señalará Merve.

"¿Qué podía hacer?. Llegaste de la nada diciendo que eras mi hermana, tenía que estar seguro. Y ahora lo estoy", le indicará él quien reconocerá que son hermanos y cumplirá su promesa de ayudarla a encontrar al padre de ambos.

Más tarde, Merve escuchará una conversación de Nihal con alguien al teléfono que la sorprenderá. "Ya tuve suficiente de tus amenazas. Si te acercas a menos de un kilómetro de mi, harén que te arresten. Te pudrirás en prisión", lanzará la ex de Baris.

Por otro lado, Rahmet y Deniz tendrán una fuerte discusión ante la falta de atención de él hacia ella. "Tu eres una de esas cosas que me mantiene despierto. No te llamé porque llevamos a Hikmet al médico porque está enfermo", justificará el joven Elibol.

Ante esto, ella le reprochará: "no quiero escuchar tus interminables dramas familiares, ya tengo los mios. No es porque no llamaras. Si estoy enfadada es porque no te tomaste las molestias de decir que estabas bien".