Quiénes son los ex Gran Hermano tentados por Tinelli para el Bailando 2023

Marcelo Tinelli asumirá desde mayo de este año un nuevo desafío como director artístico de América y regresará en julio con ShowMatch en el prime time de la señal. También volverá con el formato de Bailando por un Sueño, con 16 o 18 participantes, entre los que tiene a varios famosos nuevos en mente.

“Firmé unas 280 hojas en este contrato. Un plomazo. Pero no lo leí, no tengo idea qué firme. Me encanta poder estar en este canal”, le dijo Tinelli a Ángel de Brito, en LAM. El conductor destacó que “en este mes de abril, antes de comenzar a trabajar en la gerencia artística, creo que es importante conocer cada uno de los programas, ver cómo están armado cada uno, conocer a los conductores, a los compañeros que están detrás de cámara. Y después, armar todo eso. América está en un muy buen momento, está creciendo día a día y ojalá pueda aportar mi granito de arena. A partir de julio, si Dios quiere, vamos a hacer un programa en el prime time”.

Su programa volverá a llamarse ShowMatch y contará con el certamen Bailando 2023. Su idea es que esté al aire lunes, martes, jueves y viernes. “Es un formato que me dio muchísimas alegrías, como en su momento también me las dio VideoMatch. Pero hoy hacer humor en Argentina es mucho más difícil, más costoso. Hay más susceptibilidades, hay muchas temáticas en cuanto al humor que son difíciles de abordar. No es el mismo humor que se hacía antes. Si pusiera a Yayo al aire a hacer el Cuarteto Obrero, vamos presos”.

Para el jurado piensa en 4 o 5 personas. Uno de ellos será Ángel de Brito. También de LAM participarán dos panelistas: Marcela Feudale y Yanina Latorre. En cuanto a los participantes, tendrá entre 16 y 18: “Estamos pensando algunas cosas, ya empezamos a tirar algunos nombres, que me parece que puede ser gente muy interesante”.

“Me encantaría tener a los participantes de Gran Hermano. Algunos me encantan. Alfa me gustaría mucho tenerlo. Alfa dice que me conoce, pero yo no recuerdo, él hablaba de una oficina en la calle Florida 686, que la verdad es que yo tenía mi oficina ahí, pero no lo recuerdo, quizás él tenía pelo, éramos diferentes ambos. Yo por ahí era más gordo, y él se confundió. No me acuerdo de él, pero lo que me sorprendió es que un amigo de él me dijo que Alfa se moría por conocerme, pero si dijo que me conocía, ¿cómo se va a morir por conocerme?”, manifestó Tinelli.

Otra ex Gran Hermano que le gustaría tener es Julieta Poggio, la participante que se ganó el cariño del público y que terminó en el tercer puesto. Ella tiene mucha experiencia en campañas de moda y en televisión. ¿Se animará al Bailando?