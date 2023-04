Marcelo Tinelli habló de su vida amorosa: "Conocí chicas"

jueves, 30 de marzo de 2023 00:15

Ya pasaron varios meses desde la separación entre Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli, quien en las últimas horas firmó un contrato de exclusividad con América para el gran regreso del Bailando. En este contexto, el histórico conductor habló de su vida amorosa tras romper con la madre de su hijo más chico y confesó cómo vive actualmente.

En un móvil con LAM, Tinelli reveló que estando soltero conoció chicas y vive muy bien y tranquilo con su primo, "El Tirri", algo que antes no había hecho.

“Ustedes preguntan y quieren respuestas rápidas. Siempre que estás separado te pueden embocar doscientos romances, pero a mí me encanta la vida de soltero, disfrutar con mis amigos, poder vivir con El Tirri, cosa que nunca había hecho”, explicó en diálogo con Ángel de Brito.

“Puedo moverme de una manera diferente y no tiene nada que ver con mi pareja anterior, sino que tiene que ver con cómo era yo, y este es un momento lindo para disfrutarlo. Obvio que he conocido gente, he conocido chicas, sí”, confesó Marcelo.

“La única vez que fui a bailar fue un papelón porque, por culpa del Tirri, me salió un video dándole un beso a una chica que ni me acordaba. Me llamó Pablo Layús a la mañana siguiente y me preguntó ‘¿viste el video?’ y yo no sabía nada”, recordó, y confesó que “había tomado”.

Finalmente, dijo para cerrar el tema, que a sus citas las conoce yendo a comer a restaurantes o caminando por la calle.