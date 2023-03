Eda y Serkan: avance del capítulo de este jueves

jueves, 30 de marzo de 2023 00:00

Apasionante y atrapante. Así avanza la nueva novela turca de Telefe, Eda y Serkan: ¿será que es amor?. La ficción, cuyo título original es Sen Çal Kapimi transita momentos en los que los sentimientos entre los protagonistas van en ascenso pero también la negación de esos para evitar ir en contra de lo fijado por contrato.

En el capítulo de este jueves, Selin querrá tener una cena a solas con Eda y se lo pedirá a la secretaria de él, Leyla. "Serkan quiere hablar conmigo y quiero organizar una cena para poder comentar lo que sea a solas", expresará su interés la ex del empresario.

Ante esto, Eda tomará la posta y querrá hacerse cargo ella para manejar mejor la situación. "¿Cuándo quieres organizarla, haré la reserva en el restaurante?", le preguntará Eda quien luego propondrá que sea la misma noche del cumpleaños de su prometido. "Ya sabes que no le gusta celebrar su cumpleaños. No me parece mal que cene con vos. Si tuivera que estar celosa de cada mujer con la que cene Serkan no podría vivir tranquila", destacará.

Más tarde se lo comentará a Serkan apuntando que será la mejor forma de conquistarla. "Selim aun te quiere. Sólo tienes que hacerle sentir confianza, demostrarle cómo eres de verdad. Hacele los cumplidos falsos que me haces a mi, todos los gestos, las miradas profundas. Si la quieres, debes ser más romántico. Es lo que ella espera", recomendará.

Una vez que tenga todo manejado, Eda le comunicará a Serkan que ya tiene todo preparado para la cena romántica de él con Selim. La agendó para la misma noche de su cumpleaños y eso lo incomodará al principio. "No te gusta celebrar tu cumpleaños, de hecho no te gusta que te saluden", destacará Eda quien le dará la opción que si no le gusta puede cancelarla.

"Así Selim se dará cuenta que la prefieres. Que la elijas en la noche de tu cumpleaños y pasar tiempo con ella le dará ese mensaje", sentenciará.