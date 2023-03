Amor de Familia: Hikmet abandona nuevamente la ficción, ¿esta vez para siempre?

jueves, 30 de marzo de 2023 00:00

Fue uno de los personajes que estuvo desde el primer capítulo de Amor de Familia y ya abandonó la historia en una parte de la trama. Ahora volverá a salir de la historia pero esta vez hasta el final. Hikmet, interpretado por el actor turco Nejat Uygur II, es uno de los personajes más querido de la ficción de las tardes de Telefe, cuyo título original es Bizim Hikaye, y este jueves tendrá su última intervención en la historia.

En el capítulo que se vio este miércoles por la pantalla de Telefe, Hikmet continuó con su huída con la bebé que secuestró. En el camino puso en riesgo la vida de ambos mientras manejaba un auto y luego cuando entró en un almacén donde intentó robar.

Finalmente cayó en la casa de una familia, a donde los trató de convencer que tenía una misión en su vida y era salvar la vida de la nena. Paralelamente la policía siguió su rastro a partir del video que circuló en las redes sociales y pudo llegar al lugar donde estaba.

En el capítulo que se verá este jueves, Hikmet se amotinará en la vivienda con la bebé sostenida en uno de los brazos y un arma de fuego en la otra mano. Atentando nuevamente contra la vida de ambos, Selim intentará convencerlo de que desista. Sin embargo será Baris quien buscará hacerlo desistir de su actitud.

"Semil está afuera, podrá arrestarme y saldré de sus vidas. Podrás regresar como te dije. Tu hermana terminará la escuela, se encargará de ustedes y vivirán felices por siempre", explicará Baris para convencerlo.

"¿No te lo dije?, ¿lo recuerdas?. Traté de explicárselo a todos. Dije que saldrían lastimados. Te dije que no lo hicieras un millón de veces. ¿Qué pasó al final?", increpará al esposo de su hermana. Luego agregará: "Tenía razón de todo. ¿Sabes por qué no me escuchan?, porque no soy su verdadero hermano. No soy hijo de Fikri Elibol, soy hijo de otro hombre, por eso nunca me escuchan".

Todo esto será el principio del final para el joven. Es que tiene la misma enfermedad psicológica de su madre y por eso tendrá que ser internado en un hospital. De esta forma la intervención que tendrá en la ficción en el capítulo de este jueves, será la última que lo tendrá en escena.

El personaje quedará internado y tras esto no se lo volverá a ver en la trama. ¿Será para siempre?. No. El personaje estará ausente a lo largo de los capítulos que restan hasta el final y luego en el último capítulo se espera que vuelva a la acción.