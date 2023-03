Amor de Familia: avance del capítulo de este viernes

viernes, 3 de marzo de 2023 00:00

El amor será protagonista este viernes en Amor de Familia, la ficción turca de Telefe cuyo título original es Bizim Hikaye. La novela tendrá a Filiz y Baris en un momento en el que los sentimientos estarán a flor de piel y avanzarán con un deseo que lo tienen latente hace tiempo pero no se animaban a concretar.

En el capítulo de este viernes, Deniz estallará en ira al ver que Rahmet la humilló tras convertirse en el nuevo ayudante del profesor de matemática en la universidad. En una conversación con su hermana, se mostrará notoriamente alterada y sin poder controlar el malestar provocado por la nueva actitud del joven Elibol.

"Pueden creer que incluso se animó a delatarme. Me dijo que no le importo. Cree que puede utilizar mis armas en mi contra", lanzará a lo que su hermana, sin entender a quien se refiere, le preguntará a quién se refiere.

"Al nuevo asistente del asesor. ¡Rahmet!", dirá la rubia para luego amenazar: "si quiere la guerra, bueno la recibirá. Entonces la va a tener. Veamos quién sale vivo de ahí".

Por otro lado, Cicek verá a su ex frente a ella que irá a buscarla con el claro objetivo de asesinarla, como ya le contó a Fikret. El hombre la encarará en la puerta de la casa de los Elibol, donde tratará de llevársela a la fuerza pero Hikmet y Tufan intervendrán. Sin embargo no será con buenos resultados. Uno saldrá muy mal herido.

Lejos de todo esto, Nihal preparará su venganza y para ello no tendrá problema en usar a su propio hijo para tal fin. Frente a él le indicará qué le tendrá que decir a Filiz cuando la vea: "Recuerdas lo que debes decirle: 'eres una mujer mala, me robaste a mi padre. Me hace mucha falta y yo lo necesito más que tu. Si lo dejas en paz, mi papá volverá a casa'".

Mientras ella trama todo, Filiz y Baris tendrán finalmente su primera cena romántica y noche de amor.