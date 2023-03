"Sentía que estaba en un pozo": Marcos reveló el dolor que sufrió en su adolescencia y quién lo salvó

miércoles, 29 de marzo de 2023 00:00

"Sentía que estaba en un pozo". Con esas palabras, Marcos Ginocchio reveló algo de su pasado que nadie conocía. Durante su presencia en Gran Hermano mantuvo una gran reserva de su vida privada pero cuando salió, y en la jornada de El Debate (Telefe), dio a conocer que en su adolescencia sufrió depresión.

"Sentía que había un túnel y cada vez que llegaba, se alejaba y caía de vuelta", contó Marcos después de que desde el panel intentaran saber más de eso que le "provocaba tanto dolor" y que nadie conocía. En el último programa que se vio vinculado 100% a Gran Hermano, el ganador del reality fue consultado por las lágrimas que derramó en varias ocasiones durante la última semana.

Con pocas palabras, Marcos contó que antes de la separación de sus padres, cuando tenía 14 años de edad sufrió momentos de mucha angustia, aunque no reveló los verdaderos motivos. Sin embargo sí confesó que fue Dios quien le dio esa fortaleza que necesitó para salir adelante.

"Quien me ayudó a superarlo y con quien más me aferré, por eso me hice muy creyente, fue Dios. Creo que sin él no hubiera salido nunca de ese pozo y se lo voy a agradecer siempre. Me señaló el camino para salir", expresó.

Siempre conserva en su pecho una medalla de la virgen.

Ese refugio en Dios lo obtuvo de su propio padre que "es muy creyente". "Él nunca me forzó a nada. Me dijo 'esto es lo que me hace feliz a mi'", comenzó contando sobre cómo nació su fe en Dios y destacó que él nunca lo forzó en el camino de la iglesia.

Al escucharlo, Robertito no pudo contener las lágrimas y con los ojos rojos destacó que esos valores son los que se necesitan en la sociedad y es por eso que tanta gente lo apoyó. "Que hayas traído esa fe entre todos nosotros", destacó sin poder terminar la frase por la emoción.

En ese momento, él aclaró que su "gran apoyo fue la gente, Dios y mi familia". "Entré para vivir una experiencia, no porque estés en tal lugar tenes que actuar de determinada forma", explicó subrayando que su mamá "soñaba que fuera sacerdote" pero él no sintió su vocación.

"No lo encuentro así, es de otra manera. Vivo la fe de otra manera", aclaró. Luego destacó: "Salta es la provincia que más amo y quiero. Siento tanta tranquilidad cuando estoy ahí, siento tanta energía".

Finalmente destacó que en la madrugada del martes, cuando pensaba qué iba a hacer con el premio de Gran Hermano pensó en donar parte del mismo. "Todo esto fue gracias a la gente. No me siento partícipe de un juego para ganar Gran Hermano. Siento tanto amor que me llegó y pensé que puedo hacer con este dinero... hacer algo por los chicos de la calle", finalizó.