¿Qué pasará con Mora y Caramelo?: revelaron que sucederá con el futuro de las mascotas de GH

miércoles, 29 de marzo de 2023 00:00

Fueron protagonistas del último tramo de Gran Hermano (Telefe) y se ganaron el corazón de la audiencia tanto como los competidores. Caramelo y Mora son dos cachorros que entraron en enero pasado y con sus juegos atraparon no sólo a los participantes del reality sino también a los televidentes.

Romina y Marcos fueron los encargados de adoptarlos y desde el momento que salieron de la casa muchos desearon verlos juntos. Juguetones y cariñosos son algunas de las características de las mascotas que cautivaron a todos participantes de la casa más famosa del país.

Tras la salida de Romina Uhrig de la casa, muchos notaron que Mora estaba triste e iniciaron distintas campañas en las redes sociales para que no los separen. Por este motivo, Marcos Ginocchio y la exdiputada hablaron con los responsables del canal para saber qué se podía hacer al respecto.

Desde la producción afirmaron que si el joven salteño o Romina decidían adoptar a las dos mascotas podía hacerlo, para evitar que se separen. El conductor del programa destacó que ellos podían elegir esa opción o seguir adelante con la idea de adoptar a uno, como lo tenían pensado.

"A mi me encantaría adoptar a los dos pero en el caso de que Romina quiera tener a los dos", señaló Marcos cediendo a los animalitos a su ex compañera. Ante esto Romina tomó la palabra y aseguró que Caramelo es muy importante para ella y si le daban la oportunidad iba a adoptar a los dos.

Ante esto la ex diputada confesó que le gustaría tener a los dos. "Me había encariñado con los dos. Una vez hablamos con la psicóloga y nos dijo que es un tema de las personas el separarlo y que ellos no sufren la separación", explicó Romina y luego aclaró el gran afecto que tiene por el perrito y que no quiere que se lo saquen: "me muero si no lo tengo a Caramelo. Me propuse tenerlo".

Si bien no quedó nada definido, los participantes deberán esperar a que Caramelo y Mora compartan un tiempo juntos, para luego tomar la decisión final. "Si en tus planes está viajar, no tendrías que tener una mascota", destacó Laura Ubfal a Marcos.

Restará esperar que sucederá con el futuro de los perritos que conquistaron a todo el público.