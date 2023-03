"La extrañaba": Marcos confesó sus sentimientos hacia una mujer

miércoles, 29 de marzo de 2023 00:31

Sin dudas, Marcos Ginocchio es el gran ganador de Gran Hermano (Telefe). El joven oriundo de Salta se convirtió en el preferido de la audiencia por su humildad, sencillez y paz interior que se vuelve ejemplar. Durante su estadía en la casa más famosa del país, supo mantener la calma siempre, se convirtió en el respaldo de los que estaban más débiles y siempre mantuvo la misma forma de ser.

En este contexto, muchos quisieron saber más de su vida personal pero él se mantuvo muy reservado. Hasta ahora que con todo el hermetismo que lo caracteriza, dio a conocer que hay una mujer que conquistó su corazón y por la que siente un gran sentimiento. Su nombre es Julieta Illescas y es oriunda también de Salta. Es una joven de perfil bajo a quien Marcos decidió no mencionar nunca de manera pública durante los 5 meses.

Sin embargo, este martes en la última noche de El Debate de Gran Hermano, él rompió el silencio. Fue después de que Marisa Brel le contó que la había conocido y que cree que es su novia. Ante esto, él contestó con toda la sencillez pero también respeto hacia esa joven. "Yo entré y no estábamos de novio. Con mi hermana hablaba y le decía que la extrañaba y la necesitaba mucho", confesó Marcos.

Luego en el panel destacaron que ambos estuvieron un año y medio de novios antes del reality y que los sentimientos de ambos seguiría firme. "Le dije a mi hermana que la quería ver cuando salga, mi hermana le contó y vino", explicó Marcos reservando si será o no su novia.

"No hablamos nada, tenemos que ver", subrayó.

El posteo

“Ella es Juli. La agarré de la mano y le pregunté si era la novia de Marcos porque me sorprendió verla con la mamá del primo y me apretó la mano fuerte y me sonrió. Entendí todo. Y comprendí que Marcos la quiso cuidar. ¡Y lo amé más! Son hermosos los dos. Estaban en familia”, detalló la periodista Marisa Brel cuando terminó la final de Gran Hermano.

Ella apareció este lunes en la final de Gran Hermano y se develó el secreto. Quienes también estuvieron apoyando a Marcos en la salida de la casa fueron: su mamá, su papá, su hermana (que vive en Francia y estuvo unos días dentro de la casa) y su hermano (que vive en Estados Unidos y viajó especialmente a darle el último aliento).

Hace unos meses, los usuarios se convirtieron en investigadores profesionales por un detalle que se vivió en el reality. Es que se habló de un regalito sorpresa que la novia de Marcos le envió cuando ingresaron los familiares. Su hermana Valentina le llevó varios obsequios dentro de una caja, desde chocolates, fotos, cartitas y en un momento le dice: “Esto te lo manda una persona muy especial, una pulserita para que te proteja, es de Juli”, se escucha aunque el participante la tiró afuera y aseguró que se trataba de su madrina y no de quien era su pareja.