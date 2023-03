Amor de Familia: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 29 de marzo de 2023 00:00

Amor de Familia, la novela turca de las tardes de Telefe cuyo título original es Bizim Hikaye, avanza en un camino en el que la locura comienza a formar parte de la trama. En la historia se viven momentos en los que la cordura se quiere perder en uno de sus personajes más queridos y eso traerá un importante giro.

En el capítulo de este miércoles, Hikmet llegará a la casa de unos ancianos que le darán cobijo con la bebé que robó. Allí el joven Elibol les explicará que la rescató después de ver a su madre ejerciendo violencia contra ella. "De no ser así la habría matado. Debo cuidar a esta bebé, es mi misión. Me han dicho que la tengo que cuidar y es mi misión pero no puedo hacer todo solo. ¿Puede ayudarme señora?", señalará el joven a la mujer que le dará hospedaje.

Por otro lado, Baris le reclamará a su hermana los motivos por los que no se enteraron de que Nihal le puso un espía a Filiz para localizarlo. "¿No pudiste darte cuenta de eso?, ¿qué estás haciendo?", señalará ofuscado a lo que la hermana reconocerá que escuchó a Nihal hablando con un hombre por teléfono pero no sabe qué relación tiene con él.

"Ella es muy reservada. Hago todo lo que puedo para ganar su confianza", expresará Merve a lo que Baris advertirá que si no cumple su función no volverá a la casa. "¿Qué información puedo decirte?", preguntará a lo que el esposo de Filiz le pedirá que busque una información que da cuenta de que su ex cometió un fraude.

"Encuéntralo. Te lo dije muy claro. O vienes conmigo con alguna información o puedes despedirte del dinero de Servet Aktan", amenazó Baris haciendo alusión al padre de ambos.

Más tarde, Merve escuchará algo que será muy útil para contarle a su hermana. Nihal hablará por teléfono con alguien a quien le pedirá varios hombres de confianza para ir al cementerio. "Esta noche abriremos la tumba", dirá la ex esposa de Baris delante de Merve, a quien tiene como niñera de su hijo.

Ante esto, la hermana de Baris le hablará a la ex mujer en tono de complicidad: "Es lo mejor que podríamos hacer. En medio de la oscuridad nadie nos podrá ver,... cómo puede pensar que podría dejarla sola en algo como esto. Estaremos juntas de ahora en adelante. Fui yo quien le dio la idea".