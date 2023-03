"Todas mis expectativas ya las cumplí": el emotivo último confesionario de Marcos Ginocchio

martes, 28 de marzo de 2023 00:00

Sencillo, humilde y con las palabras justas. Marcos Ginocchio tuvo un emotivo último confesionario en "Gran Hermano" en el que no pidió ganar el reality, sino que agradeció todo el apoyo recibido. El salteño resaltó que su paso por el programa ya es parte inolvidable de su vida. Luego, conoció que era el elegido del público y fue el gran ganador con más del 70% de los votos.

Marcos Ginocchio: El último confesionario.



"Toda las expectativas que tuve acá las cumplí. Vi a mi papá con los ojos llorosos decirme que estaba orgulloso de mi. Ojalá algún día pueda devolverles todo el amor que me hicieron llegar"#GranHermano #Gh2022 #Marcos #Ginocchio pic.twitter.com/72E1vkVJp7 — Un follower mas (@soyunfollowmas) March 28, 2023

"No tengo nada más que pedirles. Toda las expectativas que tuve acá las cumplí. Para mí fue la mejor experiencia de mi vida. Vi a mi papá con los ojos llorosos decirme que estaba orgulloso de mí. Ví a mi mamá, también super contenta por lo que me estaba pasando. Vi a mi hermana venirse de Francia, vi a mi hermano venirse de Estados Unidos. Siento que este recorrido que tuve va a ser eterno y lo voy a guardar siempre en mi memoria y en mi corazón y no puedo estar más agradecido", dijo con emoción y voz entrecortada.

"¡Muchas gracias! Ojalá algún día pueda devolverles todo el amor que me hicieron llegar, todo este tiempo", sentenció. Luego de ello, pasada la medianoche se conoció la voluntad del público, con su voto positivo.