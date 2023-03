"Va preso": Nacho y Marcos sorprendidos por el ingreso de alguien al patio de la casa de Gran Hermano

lunes, 27 de marzo de 2023 16:40

Este lunes, a horas de que termine la edición 2022/2023 de Gran Hermano, los finalistas revelaron una información que les llegó y aún no la pueden creer. Un "intruso" ingresó a la casa en un momento de distracción y eso derivó en que fuera sacado del lugar.

La información trascendió mientras Nacho Castañares y Marcos Ginocchi hablaban caminando juntos por el jardín. Si bien no especificaron quién les dio el dato, se mostraron muy sorprendidos al saber que alguien vulneró la seguridad y pudo ingresar a la casa más famosa del país, ubicada en los estudios Pampa de Telefe, en Martínez.

"Ese chabón que entra va preso", expresó Nacho en tono también de pregunta a lo que Marcos aclaró: "obvio es propiedad privada". Ambos hermanitos se mostraron sorprendidos con la posibilidad de que alguien haya podido ingresar sin no ser visto y haya estado cerca de la pileta.

¿Real o no? no se sabrá. Sí se conoce el caso de un tiktokero que el año pasado, pocos días después de que GH comenzó, se subió a una de las plataformas de la casa pero no pudo avanzar más. No se sabe aún si el caso que llamó la atención de los chicos y captó la sorpresa, revelada este lunes, es ése caso o fue uno suscitado hace pocos días pero que no tomó estado público.

El caso de noviembre pasado

El año pasado un tiktokero tomó imágenes en secreto del jardín de la casa y las publicó en sus redes sociales. Se trata de @elwandiioficial cuyo video rápidamente se volvió viral en las redes. En él se ve al joven llegando a la parte descubierta de la casa y contando el paso a paso de su odisea.

"Soy el Wandii y hoy venimos con un nuevo video. Vamos a intentar colarnos en la casa de Gran Hermano. Estuve investigando por dónde entrar", contó el influencer quien luego trepó por un alambrado y llegó a un techo de chapa negra desde donde se alcanza a ver la casa del reality. Justo en ese mismo momento había unos participantes caminando por el patio.

"No se imaginan la adrenalina que estoy sintiendo. Si les gustó este video, pongan 'me gusta', comparan, que venimos para 'romper'", concluyó el Wandii mostrando cómo los participantes circulaban por el borde de la pileta.

Sobre el final, el joven lanzó una remera negra que decía @elwandii al patio de la casa de GH promocionando sus redes sociales.