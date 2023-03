"Un día le servís y al otro no": El sobrino de Romina de GH apuntó contra ella

lunes, 27 de marzo de 2023 00:00

Sin dudas una de las veladas más emocionantes de esta edición de Gran Hermano fue cuando los participantes recibieron a sus seres queridos, quienes convivieron con ellos adentro de la casa y les brindaron apoyo y contención en medio del juego.

Uno de los que ingresó fue Fabián, sobrino de Romina Uhrig, quien mostró todo su apoyo a la concursante aunque en las últimas horas arremetió contra ella y una supuesta actitud que lo decepcionó.

"A la gente un día le servís y al otro no, no metan todo de sí para un proyecto que no es personal, porque te dejan al costado rápidamente y ni gracias dicen. Una desilusión más, pero bueno, todo sirve de experiencia... Solo para favores", escribió en su cuenta de Instagram.

Posteriormente, en esa red social también publicó un video en el que escribió : "La verdadera fiesta", en la que presuntamente estaba Romina.

Cabe recordar que cuando Fabián ingresó a la casa, Romina al que menos esperaba era a él ya que se encontraba expectante por el posible ingreso de sus hijas que finalmente ese día no ocurrió.

“¿No dejaron entrar a las nenas?”, “No te reconocí, estás más gordito”,”¿Por qué no las dejaron entrar?” y “¿Cómo te eligieron a vos? ¿quién pidió que vengas?”, fueron algunas de las frases que la ex diputada le dijo a su sobrino.