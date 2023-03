Revelaron el motivo de la pelea entre Romina de "Gran Hermano" y su sobrino

lunes, 27 de marzo de 2023 19:13

Romina Uhrig, la última eliminada de Gran Hermano, solo lleva una semana fuera de la casa y ya se encuentra envuelta en polémica.

Fabián Herrera, el sobrino de la ex participante que ingresó a acompañarla cuando ingresaron familiares, disparó contra ella por no invitarlo a su fiesta de bienvenida.

Durante la noche del sábado, la ex diputada brindó una fiesta en su casa a la que asistieron sus amigos, entre ellos Daniela, Cata y Thiago, sus compañeros de la casa. Sin embargo, una gran ausencia fue el sobrino de Romina quien no solo la acompañó dentro de la casa, sino que le administró las redes sociales mientras ella estaba dentro del juego.

Frente a esta situación Fabián publicó una historia en su cuenta de Instagram con una indirecta para Romina: “A la gente un día le servís y al otro no, no metan todo de sí para un proyecto que no es personal, porque te dejan al costado rápidamente y ni gracias dicen. Una desilusión más, pero bueno, todo sirve de experiencia...sólo para favores”.

Sin embargo, el hecho de no haber sido invitado a la fiesta no sería el único conflicto entre los familiares. Según reveló el influencer Pepe Ochoa, la participante habría acusado a su sobrino de robarle plata y acciones de sus redes sociales. “Lo acusa de robarle plata y acciones a través de su cuenta de Instagram, porque era él quien manejaba su cuenta oficial hace cinco meses”, explicó el periodista.

Y añadió: “Fabián no solamente no recibió ningún agradecimiento, sino que lo único que recibió de su tía, luego de salir de la casa, fue este llamado acusatorio”.

Frente a este rumor, Romina habló en el podcast ‘Biri Biri’ y aclaró esta situación. “Me duele porque amo a mi sobrino y la fiesta no la armé yo”, comenzó explicando la participante. “Tengo mucha familia y mis amigas organizaron una fiesta de bienvenida con Walter (su ex marido)”, señaló.

“No sé por qué hizo lo que hizo mi sobrino, estoy muy dolida, lo llamé ayer y no me atendió”, continuó explicando al borde de las lágrimas. “Recién este sábado llegué a mi casa, no tuve tiempo con mi familia ni con mis hijas”, finalizó.