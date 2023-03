Pileta, insomnio y nervios: las últimas horas de los finalistas en la casa de Gran Hermano

lunes, 27 de marzo de 2023 16:20

Marcos Ginocchi, Julieta Poggio y Nacho Castañares viven momentos muy intensos en la cuenta regresiva para salir de la casa de Gran Hermano. Este lunes es la gran final del reality de Telefe y los tres finalistas comparten sus últimas horas con sentimientos y emociones que todo el tiempo se conjugan.

De acuerdo a lo que se pudo ver a través de a Pluto TV, la que más lo vive con melancolía es Julieta quien no ocultó las lágrimas y en pocos segundos la intercambiaba con intensa risa. Todo se dio a partir de la salida de Santiago del Moro de la casa, tras compartir la última cena del programa.

Entre otras cosas, le dejó como regalo una caja de bombones y un champagne que había en la valija que llevó Walter "Alfa" Santiago y los presentes que les llegó de uno de los auspiciantes. Tras esto, los hermanitos compartieron largas charlas con el champagne abierto hasta caída la madrugada. "Hay gente que nos va a querer conocer afuera por habernos visto acá, que nos va a querer conocer porque dicen 'yo lo banqué'", expresó Nacho en ese momento íntimo de charla.

Ante esto, Marcos agregó: "te juro que pienso eso y me da ganas de ir a cenar todos los días con una persona distinta. Preguntarle 'qué viste en mí, por qué me apoyaste'. Me da ganas de ir y comer un sandwich con todos".

Después de esto llegó un chapuzón en el agua. Primero Nacho levantó con sus brazos a Julieta y la arrojó al agua. Luego cuando Marcos vio que ella ya estaba en la pileta se preparó para arrojarse pero ella fue más rápida y salió en su momento. Sin embargo, el salteño la levantó en sus brazos y la volvió a arrojar al agua invitando también a Nacho para los tres juntos compartir el último chapuzón nocturno.

Ya en la mañana todo cambió. Si bien permanecieron en la cama hasta pasada las 14:00 horas, el sueño no los acompañó. "Me dolía mucho la cabeza en la noche", confesó Julieta al levantarse y destacó: "no me podía dormir. Para mi que no dormí nada... a parte me mandé los chocolates, me mandé como cinco uno detrás del otro".

Nacho también reconoció que durmió "como el orto", sin embargo, Marcos aclaró que él si pudo descansar pero "más o menos".

Desde que se levantaron los finalistas no dejaron de compartir charlas, expectativas y ansiedad por lo que se vendrá. "Después de cinco meses volver a ver los autos, gente distinta", lanzó Nacho con melancolía a lo que Marcos aclaró: "ver gente distinta que no sea en el jardín y el pasillo".

Pero también se dio la melancolía al saber que se viene una nueva edición de Gran Hermano, una vez que ellos salgan. "Una casa que queremos tanto, verla con gente nueva", consideró.

Por otro lado, Nacho intentó calmar a Julieta y la aconsejó vivir este momento con felicidad no con tristeza por abandonar la casa. "Tenes que estar contenta. No te puede pasar eso que te pasó anoche que llorabas y te reías", expresó el joven a lo que ella aclaró: "fue cerrar un ciclo, me puse triste". "Obvio que te podes poner triste pero no te lo tomes así", le pidió reconociendo que el accionar de ella fue impulsado por las copas de más que había tomado.