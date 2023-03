"Ganamos": el fuerte abrazo de Nacho y Marcos, tras la eliminación de Julieta

lunes, 27 de marzo de 2023 23:12

Un abrazo intenso selló este lunes la emoción de Marcos Ginocchi y Nacho Castañares en la final de Gran Hermano. El reality de Telefe llegó a su fin y la primera en ser eliminada fue Julieta Poggio con el 19,66 por ciento de los votos.

Tras la definición de Santiago del Moro, los ojos se posaron en Marcos y Nacho, del que saldrá el flamante ganador de la edición 2022/2023. Los momentos juntos en la casa se convirtieron en clave en esos minutos finales antes de apagar la luz.

Después de que la puerta de la casa se cerró detrás de Julieta, ambos competidores se fundieron en un fuerte abrazo y las palabras las susurraron en los oídos. Si bien lo que se dijeron quedará en la memoria de ambos, se alcanzó a escuchar de la voz de Marcos: "ganamos".

Luego ambos hablaron ante Santiago del Moro y expresaron que no tienen palabras para definir lo que viven. "No tenemos palabras, quiero decir mil cosas pero no salen", aseguró Nacho.

Por su parte, Marcos agregó: "Hay tantas emociones que no se que decir".

Con la salida de Julieta, el rating del canal escaló a una de las cifras más altas del programa: 29 puntos de rating, convirtiéndose en el claro ganador de las mediciones de audiencia de la noche.