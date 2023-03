Amor de Familia: avance del capítulo de este lunes

lunes, 27 de marzo de 2023 00:00

Con giros inesperados y la cárcel acechando. Así avanza Amor de Familia, la ficción turca de las tardes de Telefe, cuyo título original es Bizim Hikaye. La novela transita momentos muy tensos con Baris ocultándose de su ex esposa pero con ella rondando muy de cerca.

En el capítulo de este lunes, Hikmet se enfrentará a uno de sus más grandes problemas: secuestró un bebé y ahora es un fugitivo. El joven Elibol robó un auto para escapar pero en el camino se dará cuenta que eso implicará una responsabilidad mayor a la imaginada.

Eso mismo lo percibirá mientras escapa en el auto y pierde el control del volante poniendo en riesgo su vida y la de la bebé. "Ya basta de llorar, te lo suplico. No tienes por qué estar triste, no te haré nada malo. No me podrá concentrar si sigues llorando y nos accidentamos", expresará el joven al volante entrando en la desesperación.

"Todo el mundo es ciego, menos yo. Te vi especial y por eso te traje. Yo también soy especial, ya no soy un niño", lanzará el joven Elibol antes de tomar una determinante decisión.

Por otro lado, Nihal planificará el Plan B con Yilmaz para poder atrapar a Bariz. "Se ve tan normal, no estaría tan calmada si perdiera el amor de su vida", lanzará la ex de Baris al ver a Filiz tranquila trabajando en el hotel. A partir de esto llevarán a cabo la estrategia para desenmascararlos.