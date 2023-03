Video: La aterradora experiencia paranormal que vivió Jimena Barón

domingo, 26 de marzo de 2023 16:59

Jimena Barón, actriz que en los últimos años decidió volcarse al ambiente musical, vivió un aterradora experiencia paranormal cuando visitó a una amiga y decidió compartirlo en sus redes sociales.

“No ve se nada en el video (cámara de seguridad de mi amiga que le pedí chequear después) más que mi sobresalto porque justo me tocaron la espalda fuerte, de hecho pensé que era Matías haciéndome una joda”, comenzó explicando Barón, quien primero pensó que se trataba de su novio, Matías Palleiro, haciéndole un chiste.

Luego compartió la captura de pantalla en la que se puede observar como dos manos que aparecen de la nada la toman de la cabeza y de su hombro derecho: “No sé qué más decir ni pensar, pero veo dos manos agarrándome antes de pararme asustada”.

Jimena Barón aseguró que vivió una experiencia paranormal: el video pic.twitter.com/nQ4ytzxPoz — Revista PRONTO (@Revista_PRONTO) March 26, 2023

Al otro día, Barón dio detalles sobre la noche que tuvo tras la traumática experiencia: “Dormí mal y tuve pesadillas porque estaba obviamente muy sugestionada y asustada. No sé qué más contarles que lo que les mostré ayer. Limpié la casa, pedí protección y estar tranquila. Si alguien tiene información que pueda servirme los leo”.

Por último, aseguró que “son esas cosas que si no te pasan no las terminás de creer y si te pasan no te queda otra que creer y tratar de no tener miedo. La noche me cuesta porque siempre fui miedosa de estas cosas. Espero que pase el susto y ya”.