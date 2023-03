"Se me pasó la mano": los nervios le jugaron una mala pasada a Marcos Ginocchio en "Gran Hermano"

domingo, 26 de marzo de 2023 15:54

En "Gran Hermano" ya comienzan a aparecer los nervios de la final. Es que estamos a un día de conocer quién ganará el reality en el que quedaron como finalistas Julieta Poggio, Nacho Castañares y Marcos Ginocchio. Esta vez, los nervios le jugaron una mala pasada al Primo.

Es que estuvo limpiando el piso y se le rompió un secador de piso, elemento que él nombra de manera particular. "Produ, se me rompió un "haragán". Sorry. Se me fue un poquito la mano", dijo cuando estaba en plena labor.

Marcos: Produ se me rompió un haragán, sorry. Se me fue un poquito la mano

La produ: Perfecto, el lunes te descontamos todo el premio pic.twitter.com/0IA6QF14mA — Príncipe Salteño uD83DuDC51uD83EuDDF8uD83EuDD4B ~ RodeoSp (@RodeoSp) March 26, 2023

En tanto, y a sabiendas que se viven horas claves, este domingo "Gran Hermano" llamó a Marcos y el fandom calculó que estuvo media hora en el confesionario. Tras ello, nuevamente se acostó pero no pudo dormir.

Con Nacho tomando sol en el patio, el joven salteño se acopló y comenzó a jugar con Mora que le dio un susto. Es que la perrita arrancó un hongo que estaba en el césped y Marcos la vio justo. "Vamos a tener que sacarlos todos porque se los quiere comer. ¡Sos rápida vos!", dijo sobre la perrita que adoptará y se llevará con él al abandonar la casa.