Yanina Latorre reveló que habló con Jey Mammon: "Me pidió que no cuente"

viernes, 24 de marzo de 2023 00:00

El mundo del espectáculo se revolucionó en las últimas horas tras conocerse que Jey Mammon fue denunciado por un joven por presunto abuso sexual, denuncia que según recalcó el conductor de La Peña de Morfi ya prescribió, a través de un comunicado en sus redes sociales.

En medio de ese momento, Nazarena Velez en LAM se mostró conmovida por la situación de su amigo y Yanina Latorre reveló que habló con él. "Yo se lo que la remó para estar donde llegó. Enterarme de algo así es tremendo, es muy doloroso. Cuando escuché la denuncia no lo podía creer, estoy shock, necesito escucharlo a el", aseguró Vélez.

En ese momento, Latorre, la angelita más picante, reveló que horas antes mantuvo una charla con Jey y contó lo que el conductor de Telefe le pidió.

"Yo hablé hoy con Jey, creo que el debería salir a hablar al respecto, porque no es lo mismo un comunicado en Twitter como el que el largó, es muy frío", sostuvo. En su palabra, recalcó que "no puede imaginar cómo está la familia de el" y que la situación "es muy triste".

"El me pidió que no cuente que hablamos esta mañana, yo le escribí porque sabía que tenía que hacer el programa hoy y tengo que contarlo porque es mi deber. No me negó los hechos, pero me dijo que él (la víctima) no era menor de edad en ese momento" explicó Yanina.

En el marco de los rumores, Jey escribió en sus redes: "Ante la difusión de una denuncia que la justicia resolvió prescribir, tratándose de un episodio falso en gran parte de su contenido, me veo en la necesidad de informar que a ese accionar, que busca inconfesables réditos en perjuicio de mi persona, se le suma una persistente campaña de acoso y difamación”.