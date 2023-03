Gran Hermano sacó a la luz el casting de Marcos en donde revela su "defecto"

jueves, 23 de marzo de 2023 00:10

En la gala de este miércoles, Gran Hermano decidió compartir con los "hermanitos" y la audiencia del reality, los videos de los casting de los concursantes, con los cuales intentaban ingresar y ser parte de la nueva edición del programa.

Entre los videos que presentó pasaron el de Martina, Julieta, Romina, Alfa, Mora, Tomás Holder, Agustín, Nacho y Lucila. En tanto que para el último dejaron el de Marcos, el participante más querido y candidato a ganar la final.

En el video se vio a un joven muy diferente en su look al que tiene ahora el concursante, con el cabello más corto y oscuro. Las imágenes mostraron la presentación de Marcos quien entre otras cosas reveló su defecto.

El joven salteño reveló que no soporta a las personas que tratan mal a los demás y eso lo lleva a tener la misma actitud con ellos, eso fue lo que identificó como "su defecto". "Lo tomo a todo como un desafío, pienso que yo vivo para mi, no para los demás. No me interesa lo que los demás dicen de mi, soy natural y eso demuestra confianza en mi mismo", aseguró en su presentación.

Tras pasar el video y luego terminar con la transmisión, el joven rápidamente fue tendencia en Twitter con el hashtag #Marcosal9009.

Mirá su video completo: