Una modelo acusó a Mauro Icardi de hostigarla en las redes sociales

miércoles, 22 de marzo de 2023 22:29

La modelo Candela Lecce decidió contar la situación que vive con el futbolista Mauro Icardi, cansada de recibir mensajes del jugador, que luego borra para más tarde bloquearla y tiempo después reaparecer con promesas de amor que al principio le causaron mucha ilusión, pero que con el correr de los días se fueron transformando en desencanto y, según dijo, en “hostigamiento”.

“Desde aquella vez que salí a hablar estoy viviendo una situación triste, fea. Hay un hostigamiento conmigo que no sé si es funcional al show o qué, no paré de recibir mensajes que después borra. Tiene una manera de operar bloqueando y desbloqueando. La realidad es que este domingo fue la gota que rebalsó el vaso, volvió a aparecer...”, relató la modelo Candela Lecce durante una entrevista radial.

Lo cierto es que Mauro Icardi viajó desde Turquía a Buenos Aires para acompañar a Wanda Nara en su debut como conductora de la nueva edición de MasterChef. También le dedicó mensajes de amor en redes sociales, a pesar de que en Estambul lo vieron en una fiesta rodeado de mujeres. Candela Lecce asegura que le escribe a ella y a muchas más.

“Viendo que siempre queda bien parado, dije: 'no, esta vez no quiero que sea así, quiero contar el lado b'. Porque me callé hasta ahora pero no me está gustando para nada. Me decía frases como 'esto es para los medios, me tenés que entender, ahora estoy en un momento difícil', y así miles de mensajes de su parte, es una violencia psicológica la que ejerce contra mí”. Son muchas situaciones que no pueden quedar impunes, que la gente sepa de cómo es. ¿Va a quedar todo en la nada? Le haces mal a otra persona por los portales, ¿y listo? La realidad es que la pasé muy mal y tuve que arrancar tratamiento psicológico por todo esto”, aseguró la modelo.

Candela contó que “su modus operandi es escribir, después borrar, bloquear y desbloquear. Lo que más me molestó fue este último mensaje que me envió, no supe cómo reaccionar y mi entorno me decía que es una persona que está mal psicológicamente. ¿De qué sirve ocultarlo? Quedé en una posición de que quiero ser famosa y no es así, ustedes tienen todas las pruebas y no estoy mintiendo”.

“Él se victimiza todo el tiempo y me decía que no puede decir ciertas cosas públicamente, conmigo las dos cosas no las va a tener. En algunas conversaciones me habló -de Wanda- esto de que se tenía que mostrar de cierta manera porque lo excedía a él. A esa persona que tenía allá arriba ya no me queda nada, lo único que quiero es paz y tranquilidad, esa es mi única manera de decir basta, no quiero más esto. No puede ser que estas dos personas hagan lo que quieran con la vida de otra gente".

Cabe recordar que Wanda Nara se enojó mucho en octubre del 2022 cuando se enteró del supuesto romance de su marido con La China Suárez. Sin embargo, decidió apostar a la familia y trató de rearmar la pareja, aunque con varias y idas y vueltas y con terceros en discordia de ambos lados.