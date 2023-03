Ed Sheeran habló de su lucha contra la depresión

miércoles, 22 de marzo de 2023 22:14

Ed Sheeran habló sobre el difícil momento que está atravesando tras la muerte de dos de sus amigos, la enfermedad de su esposa y el precio de la fama. El cantante britanico aseguró que padeció depresión “a lo largo de su vida” y que últimamente esos sentimientos habían regresado.

“Estás bajo las olas ahogándote. Es como si estuvieras dentro de esta cosa y no podés salir de eso”, señaló Ed. Además, el cantante de ‘Thinking Out Loud’ se mostró preocupado por que sus pensamientos sean “egoístas” ya que es padre de dos niñas. “Especialmente como padre, me siento muy avergonzado por eso”, sostuvo.

El músico reconoció que fue su esposa Cherry Seaborn quien lo alentó a buscar ayuda psicológica. “En donde yo crecí nadie habla realmente de sus sentimientos”, aseguró a la revista Rolling Stone y añadió: “La gente en Inglaterra piensa que ir a un terapeuta es algo extraño. Creo que es muy útil poder hablar con alguien y simplemente desahogarse y no sentirse culpable por desahogarse”.

Los problemas de Ed regresaron tras dos duros golpes que sufrió: la muerte de dos de sus amigos. El cantante de 32 años declaró que “no quería vivir más” luego del fallecimiento del empresario musical Jamal Edwards y el jugador de críquet, Shane Warne ,el año pasado.

James Edwards fue quien acercó a Ed al mundo musical en 2010 y a partir de allí la carrera del cantante se convirtió en un éxito. El productor falleció en 2022 por un ataque al corazón producido por la mezcla de alcohol y cocaína, según el informe forense.

Ed Sheeran aseguró que se alejó de las drogas tras este hecho, pero que en su juventud solía consumir cocaína. “Recuerdo que estaba en un festival y dije: ‘Bueno, si todos mis amigos lo hacen, no puede ser tan malo. Pero luego eso se vuelve un hábito que hacés una vez a la semana y luego una vez al día y luego dos veces al día y luego pasa igual que como ocurre cuando no hay alcohol. Es algo que se convierte en malas vibraciones”.

Y añadió: “Nunca, nunca, volvería a tocar nada, porque así es como murió Jamal. Y eso es una falta de respeto a su memoria, incluso acercarte”.

Además del fallecimiento de sus amistades, durante el segundo embarazo de su esposa descubrieron que ella tenía un tumor que no podría ser operado hasta luego del parto. “Te sientes tan impotente. No hay nada que puedas hacer al respecto”, aseguró el artista, finalmente su Cherry logró ser operada con éxito en 2022.

El cantante de ‘Shape Of You’ está preparando un documental sobre su vida y carrera artística el cual ya tiene fecha de estreno. “The Sum Of It All” (La suma de todo, en español), se podrá ver a través de la plataforma Disney+ el próximo 3 de mayo. Además, dos días después de su documental se estrenará ‘Substract’, el nuevo álbum de Ed Sheeran.

En el trailer de la docuserie del artista se ve reflejado estos difíciles momentos que atravesó recientemente. Dividida en 4 capítulos, cada uno de ellos se acercará a distintos aspectos de la vida del cantante. ‘Love’, el primer episodio, mostrará los inicios del artista en la música, sus primeros hits y cómo logró convertirse en uno de los músicos más importantes de la época.

El segundo capítulo será ‘Loss’ en donde muestran a sus padres y esposa viendo imágenes del artista en sus inicios y revelando por qué decidió regresar a Inglaterra tras el éxito en Estados Unidos. El próximo será ‘Focus’ donde se ve una faceta más artística de Ed y su gran habilidad para escribir canciones. Finalmente, la serie terminará con ‘Balance’ en donde además de mostrar los grandes triunfos del cantante apareceran los momentos complicados que vivió el último tiempo.

“Siempre he sido muy reservado en mi vida personal y privada; el único documental que he hecho se centró en mi composición”, reveló Ed y agregó: “Disney se puso en contacto conmigo para realizar un documental de cuatro capítulos y me pareció que era el momento adecuado para abrir la puerta y dejar entrar a la gente. Espero que les guste a todos”.