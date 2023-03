Amor de Familia: ¿se va Tufan de la ficción para siempre?

miércoles, 22 de marzo de 2023 00:00

Amor de Familia, la ficción turca de las tardes de Telefe, transita un camino de constantes cambios. La novela, cuyo título original es Bizim Hikaye, despidió de la historia primero a Zeynep y ahora a Tülay con ¿Tufan?. De acuerdo al argumento que dieron en el episodio que se vio este martes, ambos anunciaron que decidían irse a Alemania para tramitar la adopción de la bebé de la esposa de Hikmet.

El personaje de Tülay se despidió de la ficción en el capítulo original 53 que es el que se vio desde el viernes pasado a este martes por la pantalla de Telefe. La actriz que interpretó a Tülay se llama Nesrin Cavadzade y en medio del rodaje de la ficción turca recibió una propuesta laboral superadora. De acuerdo a la prensa internacional, había sido convocada para sumarse a un proyecto ambicioso en el extranjero: La Casa de Papel. A partir de esto es que decidió dar un paso al costado en Amor de Familia y apostar por esta serie de repercusión internacional.

"Has añadido color a nuestra historia con el personaje de Tülay, a quien has interpretado durante 53 episodios. No te olvidaremos a ti ni a tu cara sonriente", expresaron en las redes sociales desde la producción de la ficción Amor de Familia cuando la despidieron.

Pero con esta salida, la pregunta de muchos de sus fans es: ¿se va también Tufan?. La respuesta es NO.

La ficción dará un giro inesperado y el esposo de Tülay, seguirá en la trama. El hombre volverá a la cafetería y su rol se afianzará como el buen amigo de Baris. Su presencia permanecerá hasta el final de la historia pero lo que aún no se sabe es si conseguirá o no un nuevo amor.

Quien interpreta a Tufan es Mehmet Korhan Firat, un actor de 34 años de edad que tiene una amplia trayectoria en ficciones reconocidas y no tanto en Turquía.

Avance del capítulo

En el capítulo de este miércoles, Cemil se enterará que Tülay y Tufan se fueron del país para que Zeynep tenga al bebé que espera y se lo de a ella en adopción. De la mano de esto, se enterará que Cicek quedará a cargo del restaurante que atendía su amiga. Eso derivará en una discusión porque su novio no quiere que trabaje allí atendiendo a otros hombres.

"No entiendo como una mujer puede... no entiendo qué haces acá. Mi madre viene a visitarme y cómo le explico lo que sucede", dirá él notoriamente confundido. Ante estas palabras, ella reaccionará: "no me importa tu madre, ¿qué te sucede?. Trabajo en este lugar, es una manera de ganarme un salario. Estaré dirigiendo este lugar hasta que Tufan regrese".

Por otro lado, Merve no creerá en las cosas que le dijo su hermano y decidirá hurgar entre sus cosas para poder encontrar alguna pista que permita determinar qué esconde Baris y por qué se hace pasar por muerto. Paralelamente a esto, el representante del seguro de vida que había sido contratado por Baris irá a buscar a Filiz para acordar los términos del pago del dinero, algo que la descolocará sabiendo que cobrar por alguien que no murió es un delito.