Mora destapó a "Nachiago" y teme una sanción de "Gran Hermano"

martes, 21 de marzo de 2023 14:55

Tomás Holder, Martina Stewart Usher y Mora Jabornisky reingresaron a la casa más famosa con la misión de apoyar a Marcos, Julieta y Nacho en su semana decisiva en "Gran Hermano". Uno de los pedidos de la producción era que no revelaran información del afuera pero la tentación pudo más.

Fue así que Mora Jabornisky empezó a hacer comentarios para generar intrigas sobre los vínculos de los hermanitos, tras el reality y destapó el shippeo sobre Nachiago (Nacho Castañares y Thiago Medina) que enloqueció a los fans.

Cuando estaba charlando con Nacho y Julieta, lo que dijo no pasó desapercibido: "Es que no sé si puedo estar diciendo esto...". Y Nacho la arengaba: "No tiene nada que ver, a no ser que sea con Juli o con Marcos pero no están en la casa".

A lo que la ex participante dijo: "O Nacho con Thiago, ¡Ayyyy! no me retén" y se llevó las manos a la cara, en clara señal de arrepentimiento. Nacho y Julieta reaccionaron con sorpresa y risas.

¿Esta noche habrá tirón de orejas para Mora?