Casamiento: China Suárez y Rusherking, a los besos en un nuevo video

lunes, 20 de marzo de 2023 15:49

Eugenia “La China” Suárez y Thomás Nicolás Tobar, más conocido como Rusherking, fingieron un casamiento para el próximo videoclip del nuevo tema que grabaron juntos. Se trata de “Hipnotizados”, la canción que se estrena este 21 de marzo.

Pero los artistas presentaron un anticipo y se pueden ver varios detalles. Los dos a punto de casarse, Alejandro Fantino oficiando de maestro de ceremonia. Sin embargo, cuando están en el altar, se larga una tormenta que los obliga a salir corriendo.

“Sabes cómo me llamo y de dónde vengo. Que lo que tengo, yo no lo ando presumiendo”, dice el trapero en el tramo que se puede ver en el tráiler. Y luego su novia le responde, también cantando: “Sé que ya has escuchado lo que comentan. Que en ninguna de mis relaciones he sido honesta”.

Se agarran de las manos y la cámara enfoca a los invitados, entre ellos la hija mayor de la actriz, Rufina Cabré. Pero cuando están por dar el sí, se empieza a largar una tormenta.

El cantante estuvo en el regreso del programa La peña de Morfi, de Jey Mammón y Jésica Cirio, y habló sobre la posibilidad de casarse con “La China”, ya que muchos creyeron que las imágenes que salieron la semana pasada no eran parte de un videoclip, sino de un casamiento secreto.

“Si yo me caso a los primeros que invito es a ustedes”, dijo el cantante, quien luego agregó que daría el sí pero más adelante: “Me gustaría en algún momento casarme”. “Con ella”, agregó Mammón. “Obvio, sí”, concluyó Rusher.