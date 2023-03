Video: La Tora indagó a Marcos en GH y él se quebró en llanto

jueves, 2 de marzo de 2023 18:15

Este jueves en Gran Hermano, Lucila "La Tora" Villar y Marcos Ginocchio protagonizaron un emotivo momento que fue advertido por los seguidores del reality a través de Pluto TV, y que rápidamente fue sacado del aire.

La conversación se dio en el patio de la casa cuando ambos hablaban de su pasado y Marcos se quebró en llanto después de una pregunta de Lucila. La Rubia quiso indagar en diferentes problemáticas que el joven salteño atravesó en su niñez y adolescencia y él no pudo ocultar las lágrimas.

"¿Cómo era el nombre de lo que tuviste?", le preguntó La Tora a Marcos, sobre una afección que él sufrió que no le permitía digerir los alimentos. "Fueron varias cosas que me fueron influyendo y que estuve mal. De a poco fui resolviendo una por una. No era anorexia, no podía digerir las comidas", expresó el joven.

Marcos contó que tuvo "varios años complicados" y se quebró al recordar esos difíciles momentos que debió superar. Frente a su estado, La Tora comenzó a decirle lindas palabras para que él se sintiera mejor. Mirá el video: