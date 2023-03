Amor de Familia: avance del capítulo de este jueves

jueves, 2 de marzo de 2023 00:00

La venganza comienza a planificarse y en la mira están Filiz y Baris en Amor de Familia, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo título original es Bizim Hikaye. La novela transita un camino en el que el amor entre ambos comienza a tener su lugar pero no todo saldrá cómo ellos lo planeen.

En el capítulo de este miércoles, Filiz y Baris volvieron a tener una discusión pero esta vez motivada por lo ocurrido en el taller cuando Selim fue a verla y cuando apareció Baris, ella se alteró mucho.

"Esto no se trata de mi ex novio o de tí, se trata de mi negocio", le aclaró ella en el nuevo intercambio de palabras que ambos tuvieron en la plaza a lo que él respondió: "no se que hay entre ustedes dos, qué estaban haciendo, cómo era su relación o cuáles eran sus planes... lo estabas defendiendo y no puedo entender por qué y me parece algo muy raro".

En el episodio que se verá este jueves, Filiz y Baris continuarán con la charla en la que ella le aclarará que el vínculo que la une con Selim es por su trabajo. "Yo fui quien empecé este negocio con ayuda de Selim. Debo resolverlo yo y no es de tu incumbencia. No quiero que te involucres en mi negocio", le dirá.

Paralelamente, Nihal y Selim mantendrán una charla en la que planearán la mejor maniobra para destruir a sus ex. "Ella tiene pendiente un préstamo que pidió para pagar la colegiatura de sus hermanos pero se atrasó con los pagos. Comenzaremos con el embargo de los bienes para cubrirlo", le indicará Selim haciendo referencia a Filiz.

Ante esto, Nihal subrayará: "esta situación se pondrá muy fea para Filiz y su príncipe no tardará en terminar en quiebra también. Veamos si podrán vivir felices para siempre". Luego agregará: "cuando alguien está tenso se desquita con los más inocentes, además tengo un plan aún mejor para separarlos. No te preocupes".

Por otro lado, Rahmet recibirá una muy buena noticia del director de la universidad. "Te inscribiremos acá como estudiante foráneo. Vas a ser mi asistente y tendrás un salario... ésta es la lista de todas tus clases. Hoy aplicaré un examen y tu serás quien me asista", le informará.