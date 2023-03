Susana Giménez: “Sería genial sacarles tarjeta roja a los políticos”

sábado, 18 de marzo de 2023 09:14

Susana Giménez viajó a México a grabar un nuevo programa televisivo. Se trata de "LOL", un formato del exterior en el cual humoristas están encerrados en una casa tratando de hacer reír. “Ofrecerá al público una competencia frenética donde es tan importante contener la risa como provocar la de sus oponentes. Todo vale en este programa, excepto una cosa: si te reís, perdés”, detallaron desde la producción de la plataforma Amazon Prime Video, donde ya se pueden ver los primeros capítulos.

La conductora en este caso trabaja como jurado y tiene que sacar tarjeta amarilla o tarjeta roja a quienes considere. Durante una entrevista con Intrusos, reconoció ser muy “bocona”: “Se me escapan las cosas”. Por eso prefirió no hablar mucho de política, así no se gana enojos y críticas. De todas formas, reconoció que “es genial que un político esté hablando y sacarle la roja”.

A Susana le ofrecieron varios proyectos, pero rechazó algunos como “¿Quién es la máscara?” y aceptó “LOL”, un formato que ya tuvo sus versiones primero en Japón y luego en: Australia, Francia, Italia, España, Canadá, México, India y Brasil. Quien gané el concurso, se llevará un premio en dinero que luego será donado a una ONG.

Desde 2019, Susana Giménez vive en Uruguay y no volvió a conducir su histórico programa. Por el momento no estaría interesada en volver ya que tiene otros planes. Recibió una propuesta para volver al cine y ser la protagonista de un nuevo largometraje argentino.