Alfa de GH: "La única vez que mentí fue cuando dije que..."

viernes, 17 de marzo de 2023 15:30

El paro de colectivos pareció no afectar a Walter Santiago, más conocido como “Alfa”, que causó una revolución al llegar en su Mercedes Benz descapotable color negro a LA 990 para estar en el debut del programa “Co te va”, “Co te va”, conducido por Robertito Funes Ugarte.

En diálogo con NA, contó que está muy cansado por el ritmo que está teniendo en estos últimos días. “Estaba sin hacer nada y ahora ando de acá para allá”, se quejó, aunque sabe que quedan pocos días para que termine "Gran Hermano" y que, probablemente, después para algunos las luces se apaguen. Lo cierto es que Alfa ya se considera ganador, por la repercusión que generó su presencia en el reality y por el cariño de la gente. Por eso se refiere a Marcos como el que “va a cerrar la puerta”.

Hace pocos días, sorprendió su ingreso a la casa para dejar una valija a los finalistas. Y, según confirmó a NA, se viene otra sorpresa para los concursantes cuando todos los eliminados aparezcan nuevamente en el reality.

Mientras se preparaba para entrar al estudio radial, se sacaba fotos y grababa saludos para fans, recibió la llamada de Florencia Lattanzio, la hermana de Camila, la última eliminada del programa, a quien asegura que no ve como a una hija, sino que la considera “una mujer”. Sin embargo, le dio consejos muy paternales como que no se junte con los demás eliminados del reality y sobre todo que no escuche los consejos de Ariel: “Camila es una mujer, nunca voy a mirarla como si fuera una hija. Creo en la amistad entre el hombre y la mujer”.

Por otro lado, durante la entrevista radial, Alfa agregó que le ofrecieron hacer política: “Me ofrecieron tener reuniones en política, de todos lados, de todos los partidos. Pero el gran error es creer que una persona es apta para todas las actividades”.

Siguiendo con su sinceridad, destacó que una vez sola faltó a la verdad: “La única vez que mentí fue cuando dije que yo había salido con Michelle Pfeiffer. Yo salí con la cuñada de Gloria Estefan. Ahora estoy solo, pero creo que el estado ideal es con una pareja”.

Y siguió hablando de sus proyectos: “En una época quería tener un motorhome y viajar por el mundo cocinando las comidas autóctonas de cada lugar. ‘Cocinando con aceite’, se iba a llamar, iba a fusionar lo que hago yo, cocinar y los autos”.