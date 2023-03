Julieta Poggio no pudo disimular y contó qué información "del afuera" le filtró su familia

jueves, 16 de marzo de 2023 15:00

Julieta Poggio se reencontró con su familia y además de emoción, hubo reproche y ¿transgresión a las reglas? Es que en una charla con Nacho Castañares dio a entender que le pidieron que no hable más de una de sus perritas, con la que ella no tiene "la mejor onda".

"Una cara como diciendo: "sos una pelotud*". Tras las risas y la pregunta de Marcos, el joven le dijo: “estamos hablando de la perra. La madre le hizo una cara como que era una pelotuda por hablar de la perra que no quería. Pobre Mía”. Julieta agregó: "¡Shhhh. ¡Basta de hablar de la perra!".

“No, pobre no. Ella la pasa bien con su cucha. ¡No!No digas pobre”, se defendió después. Nacho contraatacó: “Imaginate estar 11 años con una persona y que te diga que no te quiere”.

"Naaaaa... yo ya expliqué el tema. No dije que no la quería, sino que no tenía afinidad", se justificó. ¿Habrá advertencia de Big por el paso de información del afuera?