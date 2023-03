Amor de Familia: Tülay abandona la ficción para siempre

jueves, 16 de marzo de 2023 00:16

Amor de Familia, la ficción turca de las tardes de Telefe transita un nuevo cambio en su historia y con esto un personaje que se irá y otro que se sumará. La novela, cuyo título original es Bizim Hikaye, avanza en la trama con un momento muy esperado: el casamiento de Filiz y Baris.

Finalmente, después de muchas idas y vueltas y figuras que se interpusieran entre ambos, los protagonistas dieron el esperado "sí quiero" y con esto concretaron el tan esperado paso del matrimonio. En el capítulo que se vio este miércoles por Telefe, la pareja decidió hacer frente los desafíos pero juntos y sin dejarse avasallar por los que quieren verlos separados.

En este contexto, Baris con Tufan prepararon un plan para que Nihal no se salga con las suyas y así evitar que Filiz termine presa injustamente. En esta maniobra toda la familia Elibol se sumó para conseguir el objetivo aunque eso implicara hacer algunos movimientos que no son "políticamente correctos".

Lejos de todo esto, un personaje dirá adiós de la trama. Se trata de Tülay quien se despedirá de la ficción en el capítulo original 53 que es el que comenzará a verse este jueves por la pantalla de Telefe. Cada episodio original dura alrededor de 2 horas, que en Argentina son fraccionados para ser vistos en 2 o 3 días. De esta forma, la presencia de este personaje se dará este jueves, viernes y lunes para después decir "adiós".

¿La salida de este personaje será para siempre?: SI. La actriz que interpreta a Tülay se llama Nesrin Cavadzade y en medio del rodaje de la ficción turca recibió una propuesta laboral superadora. De acuerdo a la prensa turca, había sido convocada para sumarse a un proyecto ambicioso en el extranjero: "La Casa de Papel". A partir de esto es que decidió dar un paso al costado y apostar por esta serie de repercusión internacional.

"Has añadido color a nuestra historia con el personaje de Tülay, a quien has interpretado durante 53 episodios. No te olvidaremos a ti ni a tu cara sonriente", expresaron en las redes sociales desde la producción de la ficción Amor de Familia.