"Voy a ir al confesionario": el enojo de Romina por una "picardía" de la producción de "Gran Hermano"

miércoles, 15 de marzo de 2023 16:12

Romina Uhrig se mostró molesta con la producción de "Gran Hermano" y advirtió que iba a quejarse en el confesionario. Es que asegura que "la asustan" con golpes en las paredes de la habitación, cuando están descansando.

Uno de los episodios fue transmitido en Pluto TV: cuando los cuatro participantes estaban en el cuarto se escuchó como si llamaran a una puerta. "¡Dale! ¿Quién fue?", dijo Julieta mientras que Romina agregó: "¿Qué pasa?". En un momento señalaron a Nacho Castañares que afirmó que no hizo nada. Por su parte, Marcos Ginocchio se lo tomó con humor: "saluden", dijo mirando a los paneles.

Sobre la producción, Romina destacó: "nunca nos hacen así. No... dale, no jueguen así. Asustan". Y afirmó: "si llegan a golpear de vuelta, voy a ir al confesionario porque alguien que está trabajando acá nos quiere asustar. No nos pueden hacer eso. Es raro que golpear así. Una cosa es caerse y otra que golpeen el vidrio".

Visiblemente molesta, insistió: "me parece raro que nos estén golpeando así".