Julieta no pudo aguantar la tristeza: "quería que los cuatro..."

miércoles, 15 de marzo de 2023 00:00

Este martes, Marcos y Romina se consagraron ganadores de la prueba de fuerza que les permitirá estar un paso de la gran final de Gran Hermano (Telefe). Por su parte, Nacho y Julieta no lograron conseguir el objetivo y quedaron directamente en placa de nominados.

"Quería que los cuatro llegáramos a la final", sostuvo, entre lágrimas Poggio. Y agregó que se sintió frustrada por no lograr el objetivo.

Además, le pidió en reiteradas oportunidades disculpas a Nacho, por no haberle ayudado a concretar la prueba. El joven admitió que fue muy difícil para los dos, pero que nadie tuvo culpa del resultado. Julieta no logró contener las lágrimas y aseguró que no quiere irse de la casa más famosa del país.

Con este resultado, Nacho y Julieta quedaron directamente en placa y este miércoles se definirá el nuevo líder de la semana.

Santiago del Moro reveló que fue la última prueba de liderazgo y lo que se viene será sorpresivo para todos. El público será el encargado de llevar a sus favoritos hasta la final.