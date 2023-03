En momentos decisivos, Marcos Ginocchio impactó con una revelación en "Gran Hermano"

miércoles, 15 de marzo de 2023 15:56

En la previa de la resolución de la prueba del líder, de la que saldrá el primer finalista de "Gran Hermano" (Telefe), Marcos Ginocchio le hizo una confesión a Romina Uhrig. La dupla que se enfrentará por la prueba clave, tuvo una distendida charla en la que hubo sorpresas por una revelación del Primo.

"En la carrera (Abogacía), estaba adelantado. En cuarto año ya había terminado materias de quinto", dijo Marcos ante la cara de asombro de Romina que deslizó un "¡Dale!". El Primo siguió: "el último año tenía menos materias que hacer de quinto porque ya las había hecho un año antes. Lo hice porque no eran correlativas y me pude inscribir. Las rendí libres".

Resolviendo las dudas de Romina sobre cómo se organizó, dijo: "tenés pocos créditos para rendir libre: sólo 9 en toda la carrera y si adelantás una y te va bien, que es difícil porque es mucho más difícil rendir libre; esas yo justo las aprobé. Las estudié solo". A lo que la exdiputada aseveró: "es una locura. Superdotado el Primo".

"Estaba chocho porque sabía que ya no me queda nada (para terminar la carrera). En Primero, Segundo y Tercero en las materias que son Derecho Civil, Obligaciones y Contratos, me saqué 10, 9 y 10", contó. Romina no salía de su sorpresa: "¡Qué hijo de put*! Sos un bocho, no, no, no".

Marcos explicó que le resultaba fácil estudiar porque "me gustaba tanto que leía y leía y lo entendía. Se me quedaba".

Como era demasiada información, Romina les contó a Julieta Poggio y Nacho Castañares: "che, el Primo está adelantado en la carrera. Adelantaba materias porque las daba libres y las aprobaba. estaba en Cuarto y daba materias de Quinto, ¿entendés? Aprobaba con 9 y 10. ¡Qué bien, Primo!". "¿Posta? ¡Cómo te la guardaste, primo!", acotó Disney.

"Cuando te gusta algo, es muy difícil no entenderlo", dijo Marcos, con humildad. Además, dijo que le atrae el derecho de familia o Penal.