Barby Franco reveló por qué Sarah Burlando está internada: "Tengo una bacteria"

miércoles, 15 de marzo de 2023 17:12

Desde el pasado fin de semana, la bebé de Barby Franco y Fernando Burlando, Sarah, se encuentra internada después de que advirtieran que tenía fiebre y fue llevada a la guardia. Desde entonces, fueron muy pocos los datos sobre su estado de salud hasta hoy, que a través de redes sociales su madre contó qué le pasa.

La joven modelo y bailarina, a través de su cuenta de Instagram, contó que hoy 15 de marzo la bebé cumple 3 meses y los vive internada junto a sus papás.

"Hoy cumplo 3 meses y lo festejo acá !! Por suerte me siento muy bien... Tuve 39,6 de fiebre y mis papás me llevaron al médico", comenzó contando Franco, junto a una carrusel de fotos de la bebé.

"Me dijeron que tengo una bacteria y eso me hizo infección urinaria, por suerte estamos matando al bichito! Y yo me siento muy bien", agregó en el mensaje.

Por último, agradeció los mensajes de apoyo a sus padres y prometió ir pronto a casa con sus perritos.