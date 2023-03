Nuestro Amor Eterno: avance del capítulo de este martes

martes, 14 de marzo de 2023 00:29

La muerte acechará a dos de sus personajes en Nuestro Amor Eterno, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo título original es Istanbullu Gelin. La novela tendrá momentos dramáticos y cargados de tensión esta semana, en los que la vida de dos figuras muy queridas por el fandom correrá mucho riesgo.

En el capítulo de este martes, Adem responderá al llamado de Fikret e irá a su encuentro. Será en un restaurante hasta donde llegará el hijo no reconocido de los Boran para hablar con su hermano, ya sin ánimo de pelea ni venganza como en el pasado.

"¿Qué bsucas de mi?, ya no me hostigues por teléfono", señalará Adem a lo que Fikret, que estará pasado de copas, jugará con la ironía. "¿Recuerdas la última vez que nos vimos?. Estoy detrás de tí Fikret. Incluso si no me puedes ver, yo a tí, sí", dirá el hombre buscando que el otro reaccione.

Y Adem reaccionará pero no como Fikret esperaba. Sin embargo, todo se irá de las manos y el resultado será el peor. Es que ambos terminarán gravemente heridos y se enfrentarán a la muerte en el quirófano de un hospital.

"Llamaron desde el hospital. No entendí. Parece que Adem y Fikret se pelearon. No tengo idea, no me dieron explicación", señalará Faruk a Süreyya tras recibir una llamada telefónica alarmante.

A partir de esto, un fuerte giro se dará en el perfil de los hermanos Boran y se iniciará un camino intenso y apasionante en la trama.