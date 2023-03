"No creo que sea...": especulaciones y desconcierto en "Gran Hermano" tras gritos

martes, 14 de marzo de 2023 00:00

Camila Lattanzio dejó la casa de "Gran Hermano" y su salida estuvo marcada por gritos que venían desde afuera. Los participantes del reality reflexionaron sobre quiénes habrían hablado y hasta descartaron que fueran familiares de ellos.

"Siento raro como se fue Cami", empezó diciendo Julieta Poggio. En eso, Romina Uhrig agregó: "capaz por los gritos que escuchó". Nacho sumó que sintió que la joven se "fue rápido" de la casa: "me dio un beso rápido; un beso nomás".

Julieta coincidió con eso: "me dio un beso como si fuera al súper". "Afectó que le dijeran: "tomátela". Decía: "me van a matar afuera", recordó Nacho y Romina fue más allá: "me van a linchar", dijo; se fue con miedo; se puso nerviosa".

Para Nacho, quienes gritaron eran fans del programa. "Nuestra familia no creo que sea. Deben ser fanáticos. Hay gente que es fanática, se encariñó y es refanática y quieren ir a verte por si llegás a salir o no", señaló Romina a Julieta. "Nuestra familia no se va a poner a gritar. Yo los mato si hacen eso. Tampoco lo harían; me supongo", señaló la exdiputada.

Mirá el video de la charla: