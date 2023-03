"Me gustan las personas que se la juegan": Julieta habló de Marcos y sorprendió a sus compañeros

martes, 14 de marzo de 2023 18:18

Gran Hermano (Telefe) transita momentos de mucha tensión, ya que faltan solo semanas para conocer el nombre del ganador. El público sigue expectante el minuto a minuto para conocer todos los detalles. En redes sociales se mostraron expectantes con la posibilidad de que se concrete el romance entre Julieta y Marcos, sin embargo ellos demostraron que solo hay una amistad.

En varias oportunidades, Poggio mostró un acercamiento con el participante salteño, pero ella aseguró estar muy enamorada de su novio. Es más, destacó que no tiene ojos más que para su enamorado. Pero, en varias ocasiones los jugadores quedaron envueltos en situaciones complejas.

Nacho y Julieta conversaban de distintos temas del juego y en ese momento la joven sostuvo que no tuvo opción y votó a Marcos. "Me gustan las personas que se la juega", subrayó la jugadora. Y agregó que siente que el salteño no tiene una estrategia de juego marcada y subrayó que es como se muestra.

Además, detalló que siempre evita estar presente cuando hay conflicto y admitió que le gustaría que sea un poco más jugado en sus acciones.