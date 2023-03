"Caballero, inteligente y muy atractivo”: Delfina Wagner, "deslumbrada" con Alfa de "Gran Hermano"

martes, 14 de marzo de 2023 14:32

El ex participante de Gran Hermano 2022 Alfa fue visto a los besos con la periodista Delfina Wagner en un boliche y reconoció que la joven de 19 años “no se colgó” de él, sino que estaba “obnubilada”.

Las imágenes del hombre y la chica terminaron de confirmar lo que se rumoreaba días atrás luego que se difundieran fotos de ambos paseando juntos en un auto descapotable en San Isidro.

Después que se viralizara el video en el que se los ve besándose apasionadamente, Alfa fue a A la Barbarossa, donde lo interrogaron al respecto.

“Me robaron autos, me robaron relojes, me robaron plata, me robaron besos...Fue un robo”, expresó en tono de broma.

Todo fue en el marco de un festejo organizado por él, en el que estuvo presente la panelista Noelia Santone, quien aseguró que Delfina estuvo toda la noche “colgada de la cintura de Alfa”.

Frente a las acusaciones de que la joven quería ser famosa y que por eso estaba con el ex Gran Hermano, el propio Alfa la defendió: “Es una buena chica y es inteligente, creo que tiene un nivel de inteligencia y de conocimiento muy importante. Más allá de la media normal. Yo creo que ella no es que se colgó de mí, sino que se vio...obnubilada por el momento”.

Qué había dicho Delfina Wagner sobre Alfa de Gran Hermano

Una vez que se hicieron virales las primeras fotos de los dos juntos, Wagner habló en El Show de Ulises Jaitt sobre el tema y definió a Alfa como “caballero, inteligente y muy atractivo”.

“Alfa es un hombre muy interesante, tiene muchas vivencias, mucha experiencia y le encanta contarlas”, agregó.

“En principio le hablé yo por las redes, es cierto lo que él dijo en Telefe. Me hago cargo. Veía que teníamos opiniones muy similares en algunos aspectos en general en la vida. Lo veía como una persona muy parecida a mí”, reveló.

“Le dije: ‘Si puedo colaborar con vos, si podemos conocernos, yo encantada y más que abierta para todo eso’. Lo estoy ayudando mucho con las redes sociales, por ahí viene la cosa”, expandió acerca de su primer encuentro.

Y cerró: “Mucha gente se acerca a pedirle fotos a Alfa, demasiada, y también por atrás, pero no puedo estar pendiente. Fuimos a merendar ahí y después fuimos a un evento de motos que él me invitó”.