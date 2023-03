Amor de Familia: avance del capítulo de este martes

martes, 14 de marzo de 2023 00:00

Un plan y un único objetivo: liberar a Filiz de la cárcel. Con esa meta, avanzará Amor de Familia, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo título original es Bizim Hikaye. La novela, que transita momentos muy intensos, atrapará a la audiencia con constantes giros en la trama.

En el capítulo de este martes, Deniz caerá en un estado depresivo después del camino de despecho que encontró por parte de Rahmet. En la cama de su habitación, no querrá hablar con nadie y su hermana buscará la forma de que se recomponga. "Hermana, por favor, come algo. Te lo ruego. ¿Por qué haces esto?, tampoco estás tomando tu medicina. No has comido nada", expresará Derin al llevarle comida a la habitación.

"No me cuides. No necesito que me cuides. ¿No deberías irte a la escuela?. ¡Vete!", lanzará Deniz sobre su hermana resistiendo cualquier vinculo que quiera tener con ella.

Palpitando que algo no anda bien, Rahmet advertirá que ella está sin ir a la universidad y está desinteresada de tomar clases. Por eso él buscará la forma de saber qué pasa y si sus compañeros tienen algo de información de ella. La preocupación podrá más en él que el resentimiento.

Por otro lado, Selim buscará cambiar el destino inminente de Filiz en la cárcel producto de una injusticia y de la venganza de Nihal. "Los crímenes del archivo se cometieron, pero los cometió alguien más. Nihal y Sadri hicieron todo y lo bueno es que hay documentos que lo comprueban", señalará el abogado.

Luego agregará: "en el papel, Filiz es la culpable. Nihal y Sadri no van a aparecer para admitir que fueron ellos. Claro que hay pruebas pero la mala noticia es que ellos guardan los documentos y no se dónde".

Ante esto, Fikri propondrá ingresar a la casa de ella a robar los papeles y ante esto, Selim explicará: "si ustedes pueden lograr conseguir las pruebas suficientes, puedo hacer que el fiscal empiece el proceso".