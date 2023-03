Nuestro Amor Eterno: avance del capítulo de este lunes

lunes, 13 de marzo de 2023 00:00

Poco a poco la paz que caracterizó a los capítulos de la semana pasada en Nuestro Amor Eterno, comienza a perderse. Es que la ficción turca, cuyo título original es Istanbullu Gelin, va sumando motivos para generar conflictos y con estos la inestabilidad volverá a copar la escena.

En el capítulo de este lunes, Fikret estallará contra Faruk porque siente que nuevamente él tomó el mando de la empresa sin darle voz ni voto en las decisiones más importantes. Esa reacción la tomará delante de Okan, contra quien tendrá un impulso que sorprenderá a todos.

"Esta mañana me contuve. Me dijeron que Adem no será efectivo de ninguna manera. Quiero saber por qué incluiremos el nombre de Adem en la lista de lanzamiento", comenzará expresando Fikret impulsado por la ira. Luego agregará: "¿qué nos obliga a escribir su nombre?. Mamá nos hizo valiente para esto. ¿De nuevo harás lo que tu quieres como acostumbras?. ¿Qué tipo de compañía familiar es ésta?".

Por otro lado, Süreyya hablará con Emir después de que él tuvo su primer día de clases. Ella no sabe que el adolescente tuvo un fuerte enfrentamiento con un compañero después de que se burlara de él y su situación. Para generar su confianza, Süreyya le llevará dos propuestas para hacer fuera de horario escolar y en ese momento le vendrán los recuerdos de la última charla con Begüm.

Tras esto, hablará con Faruk sobre el último día de escuela de Emir. "No se si le gustó la escuela, no habló mucho. Sólo dijo 'bien'. Al menos se interesó por las clases que le dí", le explicará ella quien advertirá en Faruk una mirada de preocupación.