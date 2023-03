"Ay Camilia": la queja de Romina y Julieta por lo que dejó la participante eliminada de Gran Hermano

lunes, 13 de marzo de 2023 16:25

Este domingo, Gran Hermano despidió a la última participante eliminada por votación del público tras la elección de los compañeros de la Casa. Camila Lattanzio quedó afuera del reality de Telefe con el 60 por ciento de los votos y de esa manera dijo adiós al juego.

En la casa quedaron Romina Uhrig, Nacho Castañares, Julieta Poggio y Marcos Ginocchio como los cuatro finalistas del programa. A partir de ahora se vendrá una etapa de convivencia con grandes sorpresas pero sin tener que ir al confesionario para nominar.

En este escenario, Romina y Julieta se dedicaron este lunes a limpiar la habitación tras la salida del programa de Camila. Y en este contexto llegó una queja. "Ay Camila", lanzó Romina al momento de limpiar las puertas del placard.

Es que Camila había llenado de brillos las puertas y tanto Romina como Julieta tuvieron que limpiarlas. "Camila pusiste todos los brillitos en las puertas", expresó Romina mientras limpiaba y Julieta la ayudaba.

"Pero puso todos", agregó Julieta a la vez que intentaba sacar una por una las perlitas brillantes adheridas.

Camila quedó eliminada con el 60,26 por ciento de los votos contra el 39,74 por ciento que cosechó Romina. "Agradecerles por todo lo que viví. Me voy súper contenta por conocerlo. Lo mejor para los cuatro", manifestó la joven al salir ante sus ahora ex compañeros.

No obstante, en medio de los besos y abrazos que repartió entre sus compañeros a modo de despedida, de fondo se escuchó a la tribuna del estudio y su característico cántico: “Tomátela”. Al oír esto, la exjugadora intentó mantenerse alegre, pero su rostro dejó en evidencia la sorpresa.

“¿Escucharon lo que dijeron? Me van a matar cuando salga”, expresó. Segundos más tarde abrazó a Marcos y repitió: “Me estaban gritando. Ahora me cag… a palos. Por favor”. En ese momento, su compañero intentó calmarla: “Tranqui. No pasa nada”. Al saludar a Nacho, esbozó: “Un miedo”.