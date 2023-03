Video: Nacho Castañares incomodó a Julieta Poggio y hubo un tenso tironeo en "Gran Hermano"

domingo, 12 de marzo de 2023 13:05

Un momento de distensión de los participantes de "Gran Hermano" (Telefe) tras la cena de nominados tuvo un episodio no muy amable. Es que Nacho Castañares comenzó a jugarle bromas a Julieta Poggio pero todo fue en tensión.

Cerca de la pileta, Disney se sentó entre Marcos Ginocchio y Romina Uhrig. En eso, Nacho empezó a hacerle cosquillas en la cara, ubicándose por detrás. Julieta reaccionó asustada y Romina disparó: "Volvió el mosquito... se fue la Tora y volvió el mosquito". Después siguió pero con Camila, a la que logró empujar a la pileta.

Luego de eso, le elogió los "brillos" que Julieta se había puesto en la cara y en las piernas y dijo que él iba a entrar en la pileta y le sugirió que ella también lo haría. "¿Son Water Proof?", señaló. Tras ello, llegó la tensión con la insistencia para que Julieta entrara al agua.

"No voy a ir. ¡No quiero, Nacho! Te revoleo esto (con un envase de protector solar) y te pego. ¡Salí de acá, no me quiero mojar! ¡No te acerques más! ¡No me jodas! ¡Dejá de joder! ¡La c*** de la lora! No tengo ganas...", comenzó a gritar Julieta cuando Nacho se acercó, tras salir de la pileta.

Tras un tire y afloje, finalmente el joven desistió. ¿Broma pesada o cargada? Lo cierto es que Nacho siguió "apuntando" a Julieta incluso antes de dormir.