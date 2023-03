Llegó el día: "Argentina, 1985" se ilusiona con el Oscar

domingo, 12 de marzo de 2023 09:35

¿Quién no quiere ganar un premio por lo que hizo o hace? A todos nos gusta el reconocimiento, ¿o no?. Y más cuando viene de especialistas en la materia. El Oscar para la industria del cine es como la meca. Es cierto que hay muchos festivales internacionales importantísimos, están además los Globos de Oro, los Choice Awards y cientos de galardones muy respetados en todo el mundo. Pero la transmisión de los Oscar significa darse a conocer ante cientos de millones de personas en todo el mundo. Porque Hollywood es así, todo grandilocuente.

Está claro que ya estar nominados es haber ganado porque, para llegar a este lugar, la película tuvo que pasar por una exigente selección que incluyó a los mejores filmes del planeta entero. La historia contada por Santiago Mitre, a través de Ricardo Darín, Peter Lanzani y un gran elenco, pone al cine argentino a competir con el talento de enormes guionistas, directores y actores de las mayores industrias del séptimo arte. Díganme si eso no es un logro descomunal. Pero de todas maneras, no me hago el tonto, nos ilusionamos con ganar. "Queremos el tercero", se dice en estos días, haciendo alusión a los dos premios que ya nos llevamos de Hollywood con "La Historia Oficial", de Luis Puenzo (1986), y "El secreto de sus ojos", de Juan José Campanella (2009), y en clara referencia a la tercera estrella que sumamos de la mano de Messi en el Mundial de Qatar 2022.

En esta oportunidad "Argentina, 1985" compite contra la alemana "Sin novedad en el frente", que es la gran favorita porque además pelea en el rubro Mejor Película y tiene en total nueve nominaciones (Película, Fotografía, Película Extranjera, Maquillaje y Peluquería, Banda Sonora, Diseño de Producción, Sonido, Efectos Visuales, Guión Adaptado). Se ve que al jurado de la Academia de Hollywood le gustó mucho esta historia sobre las terribles experiencias de un joven soldado en el frente occidental durante la Primera Guerra Mundial, y cómo está filmada. En el rubro Mejor Película Extranjera también compiten la irlandesa "The Quiet Girl", la belga "Close" y la polaca "EO".

Pero atención, que las nominaciones del filme alemán no los asuste. Porque "Argentina, 1985" viene con un envión tremendo, luego de ser ovacionada en varios festivales, como el de Venecia y el de San Sebastián, el Globo de Oro a la Mejor Película de habla no inglesa, y el premio a la Mejor Película Iberoamericana en los Goya. Con lo cual también podríamos decir, respetamos a "Sin novedad en el frente", pero quién te dice...

Si buscamos algún punto para ilusionarnos, debemos destacar que las dos películas argentinas que ganaron el Oscar, también estuvieron basadas o tenían una fuerte referencia a la dictadura militar que sufrió a la Argentina entre 1976 y 1983. Es un tema al que le prestan mucha atención en Hollywood. Es por eso que quizás la historia basada en el Juicio a las Juntas tiene posibilidades de triunfar.

Más allá de hacer hincapié en las películas argentinas que ganaron el Oscar, hay que destacar también las otras que compitieron y no se llevaron la estatuilla. Estas fueron "La Tregua", de Sergio Renán (1974), "Camila", de María Luisa Bemberg (1984), "Tango, no me dejes nunca", de Carlos Saura (1998), "El hijo de la novia", de Juan José Campanella (2001) y "Relatos Salvajes", de Damián Szifrón (2014). Todas ellas ayudaron también a engrandecer la industria cinematográfica argentina.

La ceremonia, que se llevará a cabo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, comenzará a las 22 (hora Argentina) y se podrá ver por TNT. Y más allá de ver si "Argentina, 1985" es finalmente ganadora, también tendremos la posibilidad de conocer cuál es, según la Academia de Hollywood, la mejor película del año. Las que compiten este año son "Avatar: El sentido del agua", "Almas en pena de Inisherin", "Elvis", "Todo a la vez en todas partes", "Los Fabelman", "TÁR", "Top Gun: Maverick", "El triángulo de la tristeza", "Ellas hablan" y la ya mencionada "Sin novedad en el frente", a quien le deseamos que gané en este rubro, pero que deje que la estatuilla de Mejor Película Extranjera se la lleve nuestra "Argentina, 1985". ¡Crucemos los dedos!