Video: Julieta y Marcos protagonizaron un nuevo acercamiento ante la atenta mirada de Camila

sábado, 11 de marzo de 2023 00:00

Este viernes, los competidores de Gran Hermano (Telefe) vivieron una nueva noche temática. Desde la producción dejaron todo listo para que los jugadores vivieran una noche mexicana. Con trajes y comida típica, vivieron la última jornada de fiesta en la que iban a estar los cinco.

Previamente, Julieta y Marcos se complementaron para cantar una canción de la película Coco, "Recuérdame" de Carlos Rivera. Fue un momento en el que ambos se unieron para seguir la melodía, en presencia de todos sus compañeros.

NOOOO Q LLORO JULIETApic.twitter.com/nwpx7LAyxY — feli (@nom0leste) March 11, 2023

Mientras, se arreglaban los jóvenes interpretaron la letra de la emotiva canción. Posteriormente, protagonizaron otro momento juntos con el objetivo de sorprender al resto de sus compañeros.

El salteño y Poggio comenzaron a preparar distintos tragos con ingredientes fuertes, para llevarle al resto de los integrantes. El objetivo era llevar a sus compañeros diversas opciones con tequila, pero todo salió mal.

Marcos y Julieta son el mejor dúo, siempre se segundean en cosas como esta, estos dos juntos en pedo van a ser un peligro ajajjaja#gh22 #gh2022 #gh23 #gh2023 #GranHermano pic.twitter.com/olB7zqm5PE — vivi (@jjksoondoongie) March 11, 2023

Vale destacar que, Camila seguía de cerca la situación, para no perderse detalles, ya que en varias oportunidades manifestó las intenciones que tiene con el jugador. Por ello, siempre que tiene la posibilidad de estar presente intenta estar cerca de ellos.

Lo cierto es que todos tomaron del trago, pero Julieta empezó a llorar ya que sostuvo que no podía tragar y se sentía mal. Romina le advirtió que no debía tomar el trago, pero ella no hizo caso.