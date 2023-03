Video: Fuerte cruce entre Gustavo Conti y La Tora de GH

sábado, 11 de marzo de 2023 10:15

Este viernes en la noche, en "La noche de los ex", programa que dirige Robertito Funes con ex participantes de Gran Hermano, Gustavo Conti mantuvo un fuerte cruce con Lucila "La Tora" Villar, que estuvo como invitada.

La rubia que se convirtió en la última eliminada en el reality, le recriminó a Conti sus críticas hacia ella a través de redes sociales, y el panelista no se quedó callado.

“Acá se decía que La Tora la perseguía por todos lados, que Nacho se sentía ahogado, que no la aguantaba más, y ahora nadie le dice nada”, lanzó Conti ante la atenta escucha de la rubia. “¿Sabés lo que pasa? Nacho no importa del signo que sea que él es perfecto, es único. Eso pasa. Acordate de esa frase después me contás”, lanzó ella, dejando a todos sin entender la situación.

En ese momento, ella agregó que mientras estuvo en la casa, Conti la criticó por Instagram y señaló que él "no es nadie" para que hable así de ella. En ese momento, Gustavo se encendió y le respondió con frases que hasta involucraron la relación entre la ex jugadora y su madre.

Mirá el momento: