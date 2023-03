Isabel Macedo sufrió un accidente

sábado, 11 de marzo de 2023 07:45

Isabel Macedo sorprendió en redes sociales al publicar sus fotos internada en el hospital, a raíz de un accidente doméstico que sufrió cuando bañaba a su hija mayor, Isabelita.

"Y así terminé la noche... Bañándola a Belita me resbalé y me di tremendo golpe. Puedo mostrarlo porque ya estoy bien. Pero me pegué un susto inmenso", contó la actriz, al pie de una imagen suya internada.

Minutos después, trató de llevar tranquilidad y aclaró que si bien está dolorida, no le pasó nada grave: "Solo fue un golpe gracias a Dios pero me duele todo. Gracias Meri por quedarte con mis hijitas. A Fede por ayudarme a inmovilizar. A Fernando y a Martín y a las médicas divinas. Y a Juan Manuel Urtubey (su marido) por haber llegado a los dos minutos a la clínica".

Isabel Macedo y el ex Gobernador de Salta son padres de Isabelita, de 4 años, y Julia, de 9 meses. La actriz está muy dedicada al cuidado de sus hijas y muy agradecida por la familia que pudo formar: “Sí, lloro de emoción porque me parece una elección de vida, un trabajo cotidiano. Sobre todo es una elección trabajar para formar tu familia, para mantenerla unida y para que prevalezcan el amor, el respeto, y la unión”.

“Es un trabajo diario en el que uno tiene que estar muy comprometido para que funcione, y a mí me gusta mucho la sensación de seguridad y tranquilidad de la familia, pero no pienso que eso llegue solo ni que se dé porque sí; creo que también uno tiene que estar y compartir”, detalló Macedo, quien ya fue dada de alta y se encuentra nuevamente en su hogar.