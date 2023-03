"Por favor no hablemos del tema": GH pidió a los participantes no hablar del corte de luz

miércoles, 1 de marzo de 2023 21:27

"Por favor, no hablemos del tema. Gracias". Con esas palabras, la voz de Gran Hermano, que esta vez no fue la tradicional que uno tiene registrada en la memoria, pidió a los participantes del reality no hablar de lo que pasó en las horas que duró el corte de luz. El video se vio en un vivo de Pluto TV y rápidamente se hizo viral.

Sucedió en el momento en el que se ven a todos los hermanitos metidos en una de las habitaciones hablando de lo que había ocurrido unos minutos antes. "Tren fantasma", comparó Romina sobre lo ocurrido durante ese tiempo que duró el corte.

"Da miedo", dijo Romina sobre un sector de la casa que, al sufrir el corte de energía, quedó vulnerable. En ese momento Rodo, papá de Nacho, agregó: "pero qué sensación de ver la puerta abiera".

"Algo va a pasar", reveló Camila de lo que significó para ella ver la puerta principal abierta (producto de que no tenía energía para bloquearla). "Cuando vemos la puerta abierta es que algo pasa", agregó.

"Yo dije, capaz que llegó el momento de un famoso", destacó Camila a lo que Nacho agregó entre risas: "e iba pasando Lali".

En ese momento se escuchó la voz de GH que pidió: "por favor, no hablemos del tema. Gracias". Ante esto, los chicos se tomaron todo entre risas.